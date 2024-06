Stiri pe aceeasi tema

- Performanța slaba a președintelui american Joe Biden in dezbaterea electorala cu fostul președinte Donald Trump i-a facut pe unii democrați sa-și puna problema nominalizarii unui alt candidat in cursa pentru Casa Alba. O lista cu posibile nume a aparut deja, dar in ce condiții Joe Biden ar renunța la…

- America are probleme, iar singura rețeta este un scenariu de catastrofism – cel puțin asta pare sa creada campania lui Joe Biden inainte de dezbaterea de joi la CNN cu Donald Trump. Axios a relatat despre planul echipei lui Biden de a-și concentra campania pe Trump ca amenințare grava la adresa democrației.…

- Intr-un apel recent cu președintele american Joe Biden, liderul francez Emmanuel Macron a propus ca Occidentul sa trimita trupe in Ucraina care sa instruiasca forțele Kievului – Biden nu s-a aratat incantat de aceasta idee. Acum, cei doi lideri se vor intalni in Franța, iar posibila revenire a lui Donald…

- Donald Trump a sugerat marți ca adversarii sai s-ar putea confrunta cu o urmarire penala similara cu cea cu care s-a luptat el daca va caștiga in noiembrie, afirmand ca „este o direcție ingrozitoare pe care ne conduc”, referindu-se la condamnarea sa din Manhattan, potrivit Axios.

- Majoritatea americanilor aproba verdictul de condamnare a lui Donald Trump, insa cei care sunt neafiliați politic și republicanii susțin ca acesta nu ar trebui sa se retraga din campania pentru alegerile din noiembrie, cand va candida impotriva actualului președinte Joe Biden. Un sondaj de opinie publicat…

- Presedintele SUA, Joe Biden, urmeaza sa anunte noi tarife pentru China de saptamana viitoare, care vizeaza sectoare strategice, inclusiv o majorare majora a taxelor vamale pentru vehiculele electrice (EV), potrivit unor trei persoane familiarizate cu problema, transmite Reuters. Anuntul complet, asteptat…

- Alegatorii din multe tari trec printr-o criza de incredere in democratiile si institutiile lor, arata un sondaj realizat in 19 tari, inclusiv Romania, de un organism de supraveghere a guvernarii, creand o imagine sumbra intr-un an in care mai mult de jumatate din populatia lumii este chemata la urne,…

- Aproape niciodata in istoria recenta a Statelor Unite, doi candidati la presedintie, actualul presedinte democrat Joe Biden si fostul presedinte republican Donald Trump, nu au starnit atat de multa respingere in randul alegatorilor, conform mai multor sondaje, printre care și unul publicat miercuri…