Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel l-a salutat înca o data, sâmbata, pe presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, "un partener important" pe care ea l-a aparat adesea în Europa, scrie AFP.Sosita vineri, cancelarul, care întreprinde un turneu de adio dupa 16 ani în…

- Social democratii germani au obtinut majoritatea voturilor in alegerile nationale, care au avut loc duminica, impunandu-se la limita in fata coalitiei de centru-dreapta a Angelei Merkel in cursa care in care va fi decis cine ii va urma in functia de cancelar al celei mai mari economii europene, scrie…

- Rezultate alegeri in Germania 2021: VICTORIE pentru social-democrați. Au invins la limita coalitia lui Merkel Rezultate alegeri in Germania 2021: VICTORIE pentru social-democrați. Au invins la limita coalitia lui Merkel Bucurie mare pentru social-democrații germani. Aceștia au obtinut majoritatea voturilor…

- Social democratii germani au obtinut majoritatea voturilor in alegerile nationale, care au avut loc duminica, impunandu-se la limita in fata coalitiei de centru-dreapta a Angelei Merkel in cursa care in care va fi decis cine ii va urma in functia de cancelar al celei mai mari economii europene, scrie…

- De-a lungul a aproape doua decenii, cat a fost in fruntea guvernului federal de la Berlin, Angela Merkel a fost surprinsa in o mulțime de ipostaze amuzante și inedite. Fie ca este vorba despre gafe, fie despre incurcaturi protocolare, Angela Merkel a starnit de multe ori zambetele și rasetele publicului.…

- In plin tumult global si discursuri despre viitor la Adunarea Generala a ONU, Europa are cele mai importante alegeri pentru viitorul sau duminica, 26 septembrie. Germania isi alege Parlamentul si Cancelarul, succesorul Angelei Merkel, care incheie en fanfare cei 16 ani in functie.

- In plin tumult global si discursuri despre viitor la Adunarea Generala a ONU, Europa are cele mai importante alegeri pentru viitorul sau duminica, 26 septembrie. Germania isi alege Parlamentul si Cancelarul, succesorul Angelei Merkel, care incheie en fanfare cei 16 ani in functie.

- Ultimul mandat al Angelei Merkel in funcția de cancelar al Germaniei se apropie de sfarșit, iar dupa 16 ani, Germania va fi condusa de un nou cancelar. Duminica vor avea loc alegerile parlamentare din Germania, in urma carora un nou guvern va fi format, iar un nou cancelar o va succeda pe Angela Merkel…