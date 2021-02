Stiri pe aceeasi tema

- In mesajul sau traditional de Anul Nou, cancelarul german Angela Merkel a facut apel la coeziune sociala in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, transmite joi dpa. "Va depinde de noi toti, multa vreme de acum incolo, sa vedem cum vom razbi in aceasta pandemie", a declarat Merkel in mesajul…

- ​Lothar Matthäus, fostul capitan al reprezentativei de fotbal a Germaniei, a opinat ca în cazul în care cvadrupla campioana mondiala nu va avea o evolutie buna la EURO 2020, atunci nu numai selectionerul Joachim Löw ar trebui sa-si faca bagajele, ci si conducatorii federatiei germane,…

- Autoritatile germane vor autoriza din nou incepand din ianuarie returnarea sirienilor considerati periculosi, in pofida protestelor din partea partidelor de stanga si a asociatiilor care sprijina migrantii, transmite AFP preluat de agerpres. O decizie in acest sens a fost luata joi seara in cadrul…

- Partidul german de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a inceput sambata o conferinta ce va dura doua zile si care a generat o demonstratie antirasista si o ampla prezenta a politiei, informeaza dpa. In jur de 500 de demonstranti antirasism s-au adunat in orasul Kalkar din vestul…

- Germania cere o decizie rapida in privința versiunii digitale a euro. Cum ar funcționa moneda virtuala europeana Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, a declarat vineri ca europenii ar trebui sa depuna eforturi sustinute pentru a veni cu o solutie la platile digitale, deoarece exista o cerere imensa…

- Turcia i-a obligat pe militarii germani sa renunte la o operatiune de aplicare a embargoului asupra armamentului pentru Libia, transmite dpa. Potrivit Comandamentului Interarme al Germaniei, marinarii germani au urcat duminica la bordul unui cargou turcesc suspect, pentru a verifica incarcatura.…

- Care erau subiectele zilei in urma cu trei decenii, in 1990 K.O. Se spune ca in sport exista adversarii de pe teren, cu care lupti fata in fata si fel de fel de adversari Invizibili... Si-au dat seama de aceasta si cei care se ocupa de destinele sportului si se lupta acum cu trei ministere (Finante,…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat ca situația generata de pandemia de coronavirus este in continuare foarte grava, chiar daca numarul noilor cazuri de infectare nu mai crește așa repede. “Numarul infectarilor nu mai creste exponential, dar este in continuare mult prea ridicat. Prin urmare,…