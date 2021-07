Stiri pe aceeasi tema

- ”Rezistenta sectorului populatiei la socuri s-a imbunatatit considerabil comparativ cu situatia dinaintea crizei anterioare. Capacitatea populatiei de a face fata unor conditii nefavorabile este sporita si de consolidarea avutiei nete (crestere cu 6 la suta, decembrie 2020 fata de decembrie 2019), situandu-se…

- Moneda europeana a atins miercuri un nou maxim istoric in raport cu leul, in conditiile in care cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost de 4,9283 lei/euro, mai mare cu 0,05 bani (+0,01%) fata de marti, cand un euro a fost cotat la 4,9278 de lei. Pe piata interbancara, moneda nationala…

- Sunt scumpiri in lant, dupa ce rata inflatiei a ajuns la valoarea de 3,8 la suta. Este o crestere de doar jumatate de procent fața de luna aprilie, insa suficienta pentru ca pretul la mai multe alimente si bunuri de baza sa creasca simtitor. Raportat la luna mai a anului trecut, cele mai mari scumpiri…