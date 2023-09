Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Buzau, deputatul Gabriel Avramescu, membru in Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare si fost director al regionalei ANAF Galati, sustine ca problema colectarii veniturilor statului ar trebui sa devina o chestiune de siguranta nationala. Totodata, parlamentarul liberal…

- Intrebat, miercuri seara, intr-o emisiune la Prima News, daca AUR ar vota legislatia care vizeaza noi masuri fiscale, proiecte care propun, printre altele, renuntarea la unele beneficii fiscale din domenii precum constructii, IT sau agricultura, Claudiu Tarziu a anuntat ca AUR nu ar vota astfel de proiect.…

- "Toate cu fonduri din PNRR. Practic, replicam in Sanatate ceea ce am facut ieri in Educatie, unde am semnat investitii de peste un milion de euro.Majoram valoarea tichetelor de masa de la 30 la 35 lei lunar incepnad cu 1 august si vom ajunge la 40 lei pe luna de la 1 ianuarie 2024. E un gest cat se…

- Planul ministrului Rafila de trecere a azilelor groazei in subordinea spitalelor de psihiatrie este absurda si ilegala, transmite deputatul USR Emanuel Ungureanu, care atrage atentia ca aceasta schimbare va produce o catastrofa iminenta. „Rafila a venit cu ideea catastrofala sa asocieze sectiile de…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a aratat, miercuri seara, dupa o discutie cu reprezentanti ai Consiliului Fiscal din Romania, ca orice decizie ce va fi luata va trebui sa respecte echitatea fiscala, progresul si respectul fata de banii romanilor. Bolos a precizat ca o problema de securitate economica,…

- Numarul persoanelor asigurate printr-o asigurare voluntara de sanatate este in crestere, depasind 630.000 la finalul anului 2022, arata datele Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR), potrivit Agerpres."Din ce in ce mai multi romani sunt protejati de o asigurare…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta prin care vor fi cresteri de venit pentru toate categoriile de angajati din sanatate si asistenta sociala, la salariul de baza maxim prevazut de lege, mentionand ca prin aceasta masura se inchid promisiunile facute…

