Stiri pe aceeasi tema

- Actuala putere pare sa speculeze vigilența scazuta, de vacanța, a opiniei publice și trece pe sub radar tot felul de inițiative otravite. Securitatea alimentara, precum și posibilitatea oamenilor de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Joi, la pranz, va avea loc o ședința a Consiliului Local din Campia Turzii, unde ca subiect principal va fi infrațirea orașului de pe Arieș cu orașul Cimșilia din Republica Moldova. Prima atestare a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Republica Moldova va fi reprezentanta la cea mai mare expozitie de produse ecologice din lume - „Biofach”. Din delegatia tarii noastre vor face parte fermieri, membri ai Asociației Patronale „Alianța Lanțului Valoric in Agricultura Ecologica din Moldova” (MOVCA), transmite

- Focusul este pe dezvoltarea brand-ului atat in Romania, precum și in alte state europene.Chișinau, Republica Moldova – R Systems, lider pe piața serviciilor de transformare digitala, anunța finalizarea integrarii Computaris – etapa importanta in poziționarea pe piața globala digitala.

- Membrii echipajului aeromedical SMURD Iasi care si-au pierdut viata in urma cu cinci ani dupa ce elicopterul in care se aflau in timpul unei misiuni de salvare s-a prabusit in apropiere de localitatea Haragis, Republica Moldova, au fost comemorati de autoritatile si salvatorii de pe ambele maluri…

- Asociația Investitorilor din Romania in Republica Moldova organizeaza pe 27 mai conferinta de afaceri „Republica Moldova – destinatie pentru investitiile romanesti” dedicata companiilor din Romania si Republica Moldova.Scopul conferinței este de a prezenta oportunitatile oferite de Republica Moldova…

- AUR se extinde. Acum și la Chișinau. Copresedintele AUR George Simion a anuntat, miercuri, participarea partidului la alegerile parlamentare din 11 iulie de la Chisinau. „Suntem cu aceeasi sigla si cu aceeasi denumire incepand de saptamana trecuta, inregistrati oficial in registrul partidelor politice…

- Cu aceasta ocazie, potrivit organizatorilor, vor fi transmise mesaje din partea IPS Vladimir, Mitropolitul Chisinaului si al intregii Moldove, Bogdan Gheorghiu, Ministrul Culturii din Romania, Lilia Pogolsa, Ministrul Educatiei, Culturii si Cercetarii din Republica Moldova, dar si a altor oficiali de…