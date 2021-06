Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat: Vicepreședintele ALDE, Avram Gal, reacționeaza cu privire la respingerea in parlament a inființarii Muzeului Victimelor Comunismului: „Este o pata pe obrazul Romaniei postdecembriste! Aflam cu stupoare ca onor Camera

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a anuntat luni ca a comunicat Poloniei cinci noi solicitari referitoare la reforma sistemului sau judiciar, transmite AFP citata de Agerpres. CEDO condamnase vineri Polonia din cauza neregulilor în numirea unui judecator al Curtii Constitutionale de…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a anuntat luni ca a comunicat Poloniei cinci noi solicitari referitoare la reforma sistemului sau judiciar, transmite AFP. ''Acest nivel de prioritate este acordat afacerilor urgente'', a subliniat intr-un comunicat instanta…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus miercuri achitarea tuturor inculpatilor din dosarul falimentarii companiei Astra Asigurari. Instanta suprema a admis miercuri apelurile inculpatilor din acest dosar, fiind anulate condamnarile date in iulie 2019 de instanta de fond – Curtea de Apel Bucuresti.…

- Comunicat: Avram Gal: ,,Am reușit sa-l aduc pe domnul Sorin Chirița, primul City Manager al Capitalei, pentru a oferi consiliere in vederea implementarii soluțiilor smart pentru cel mai mare proiect

- Dosarul a fost instrumentat de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta.Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a admis in principiu cererea de recurs in casatie formulata de Virginia Uzun, fosta sefa a Serviciului Public de Impozite si Taxe Locale…

- Comunicat de presa: Marius Hațegan, vicepreședinte CJ Alba: Incep lucrarile de modernizare a DJ 142 L Comunicat de presa: Marius Hațegan, vicepreședinte CJ Alba: Incep lucrarile de modernizare a DJ 142 L Asa cum am promis, incepem lucrarile de modernizare a DJ 142 L, pe sectorul Capud – Zaries – Gara…

- In cadrul ședinței de astazi, deputații au votat pentru numirea in funcție a vicepreședinților la Curtea Suprema de Justiție. Conform deciziei, Tamara Chișca-Doneva va fi numita in funcția de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, președinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ,…