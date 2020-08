Stiri pe aceeasi tema

Dupa 4 ani de guvernare locala PNL, cu Dorin Lojigan primar, ar fi trebuit sa avem un bilanț clar despre fondurile atrase in Campia Turzii, despre proiectele implementate, indicatorii realizați in...

Domnule Șandru Mihai, aproape ca va ințeleg zbaterile și eforturile de a parea PSD-ist autentic, dar, dupa cate știu, dvs. aparțineți sau ați aparținut unui alt proiect, ALDE, in 2016, alaturi de...

- O mama care are trei copii cu autism și-a povestit experiența de viața in revista Eva. ”Povestesc din viața noastra pentru ca eu cred ca ar trebui sa știe cat mai mulți oameni ce inseamna autismul”, marturisește femeia.Aceasta spune ca se simte fericita, dupa ce ea, ca parinte ”și o pandemie” au reușit…

- Acum doi ani, in luna iulie, cantareața de muzica populara Angela Rusu avea 93 de kilograme. Atunci a decis sa ia atitudine și sa scape de kilogramele in plus, lucru care i-a reușit de minune in numai doi ani. In prezent artista cantarește 76 de kilograme. Pentru ca și-a schimbat radical masura la haine…

- Consilierii locali din Dej au aprobat, azi, un proiect de hotarare prin care au modificat numele Salii Sporturilor. Aceasta se va numi ”Sala de Sport Petru Stavariu”. Intruniți azi, de la ora 13, intr-o ședința ordinara pe luna iunie, aleșii locali din Dej au avut pe ordinea de zi un proiect de hotarare…

Cel mai tanar jucator al formației de volei masculin CSM Campia Turzii, "centrul" Dan Silvașan-Pașca, este curtat in aceasta perioada de noua formație SCM Zalau. Conform publicației "Sportul...

- Fractiunea Partidului Democrat din Moldova va veni cu un proiect de hotarare a parlamentului cat mai curand posibil, care va condamna actiunile de corupere a deputatilor si traseismul politic.

- CHIȘINAU, 5 mai - Sputnik. Pe agenda ședinței virtuale a miniștrilor Afacerilor Externe a statelor membre ale CSI sunt trecute mai multe subiecte, cum ar fi dezvoltarea turismului, activizarea relațiilor dintre tineri, largirea cooperarii in domeniul sportului și turismului. In data de 12…