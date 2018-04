Stiri pe aceeasi tema

- Farrell a mers de bunavoie la centru, saptamana trecuta, cand a simtit ca pierde controlul asupra propriei persoane. Un apropiat de-al sau a declarat pentru DailyMail.com ca actorul este coplesit dupa un an plin, in care a filmat trei noi productii. Munca si stresul l-au facut sa simta nevoia de droguri…

- Declarațiile facute de Florin Buliga au fost confirmate de autopsie. Barbatul și-a ucis soția cu trei lovituri de cuțit, fiica cu opt lovituri, iar baiatul cu trei lovituri de cuțit, toate in dreptul inimii. "Raportul preliminar al autopsiei confirma ca victimele au fost injunghiate in somn.…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Galati a trimis in judecata o grupare infractionala, specializata in traficul cu marijuana, din care face parte si Bolmadir Geanina, o femeie insarcinata, care are alti doi copii cu varsta sub doi ani, ea fiind acuzata de introducerea in tara de droguri de risc.

- Un numar de 21 de persoane, 17 fiind minori, au ajuns in atenția polițiștilor de la Brigada de Criminalitate Organizata Constanța dupa ce au fost prinși de jandami Gruparii Mobile Tomis intr-o sala de jocuri din oraș.

- O sala de jocuri din Constanta functiona ca loc de intalnire pentru consumatorii de droguri din cartierul constantean Tomis III. Descoperirea a fost facuta de jandarmii constanteni care au intrat in local din cauza mirosului suspect care iesea prin sistemul de ventilatie. 20 de tineri, majoritatea minori…

- Scene desprinse parca din comediile cu consumatori de substanțe interzise, in apropierea stadionului ”Dan Paltinișanu”. Cinci tineri au probleme cu legea dupa ce unul dintre ei a scapat din buzunar trei pliculețe cu droguri exact in fața unei patrule a jandarmilor timișoreni.