Avortul, repriza grea a meciului Trump-Biden

- Campania de realegere a lui Joe Biden și-a intensificat atacurile la adresa lui Donald Trump in legatura cu condamnarea sa penala din New York, in timp ce democrații l-au indemnat pe președinte sa profite de verdictul de vinovație ca arma electorala impotriva rivalului sau republican. Potrivit Financial…

- Candidatul independent la Casa Alba Robert Kennedy Jr. s-a plans organismului responsabil de buna desfasurare a campaniei electorale ca a fost exclus din dezbaterea televizata dintre Joe Biden si Donald Trump, a declarat miercuri echipa sa de campanie, scrie AFP, preluat de agerpres.ro. Nepotul presedintelui…

- Candidatul republican la presedintie, pregatit sa promita orice in schimbul sustinerii impotriva rivalului sau democrat Joe Biden, nu este obisnuit sa infrunte un auditoriu atat de ostil.El a fost insultat si huiduit de libertarieni, carora a venit sa le ceara sustinerea, la Conventia Nationala a acestora,…

- Presedintele american Joe Biden si rivalul republican Donald Trump au acceptat miercuri sa se confrunte in doua dezbateri, la 27 iunie si 10 septembrie, pregatind cele mai asteptate momente cu miza de pana acum in cursa pentru Casa Alba, relateaza Reuters, conform news.ro.

- Ucraina spera sa continue colaborarea cu Washingtonul indiferent de rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA programate in noiembrie anul acesta, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, intr-un interviu acordat joi, 25 aprilie, postului de televiziune Fox News, potrivit The Kyiv Independent.Statele…

- Cele cinci principale posturi de televiziune din SUA pregatesc o scrisoare comuna prin care le vor solicita presedintelui american in functie, democratul Joe Biden, si virtualului sau contracandidat republican Donald Trump sa participe la dezbateri televizate, in contextul speculatiilor conform carora…

- Curtea Suprema din Florida a autorizat luni, 1 aprilie, intrarea in vigoare, peste o luna, a unei legi semnate de guvernatorul republican al statului, Ron DeSantis, care interzice avortul dupa sase saptamani de sarcina, relateaza AFP, citata de News.ro.Cu toate acestea, intr-o hotarare separata, cea…

- Donald Trump s-ar putea intoarce la Casa Alba dupa alegerile prezidențiale din aceasta toamna, iar o posibila victorie a sa impotriva actualului președinte american, Joe Biden, ar putea avea consecințe majore asupra razboiului din Ucraina. Cand jocurile politice de dinainte de alegeri se vor incheia,…