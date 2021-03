O lege care interzice avortul inclusiv in cazurile de viol și de incest a fost promulgata in statul Arkansas, SUA, intrand in vigoare in vara acestui an. Guvernatorul statului spera sa determine Curtea Suprema sa anuleze hotararea din 1973 prin care a extins acest drept la intreg teritoriul tarii, potrivit Adevarul.ro . Singura exceptie prevazuta in textul legii promulgat in acest stat care se invecineaza cu Mississippi, cunoscut pentru conservatorismul sau crestin, este „salvarea vietii mamei in caz de urgenta medicala”, a anuntat guvernatorul Asa Hutchinson. „Scopul acestei legi este sa pregateasca…