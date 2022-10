Stiri pe aceeasi tema

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a ordonat joi armatei americane sa faciliteze accesul femeilor din armata la avort, in contextul in care unele state americane adopta politici ultra-restrictive in privinta intreruperilor voluntare de sarcina, transmite AFP.

- Armata americana trebuie sa fie pregatita sa raspunda unei potentiale invazii a Taiwanului de catre Beijing inca din acest an, a declarat șeful operatiunilor navale americane, amiralul Michael Gilday, intr-o reuniune a Atlantic Council, informeaza AFP, citat de Agerpres. Intrebat de Atlantic Council despre…

- Guvernatorul regiunii Samara, Dmitri Azarov, i-a oferit președintelui rus Vladimir Putin, pe 18 octombrie, un album cu fotografii ale soțiilor participanților la o „operațiune militara speciala” din Ucraina, au transmis serviciu de presa de la Kremlin și ziarul de stat Izvestia.Potrivit guvernatorului,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni ca a convenit cu cancelarul german Olaf Scholz asupra organizarii unei reuniuni de urgenta a G7 (principalele tari industrializate ale lumii) dupa atacurile ruse lansate luni dimineata asupra Ucrainei, transmite Agerpres, care citeaza Reuters.…

- SUA urmeaza sa ajute Taiwanul ”sa se apere singur”, in eventualitatea unei invazii declanșate de China, fara sa-și ia angajamentul trimiterii de trupe pe insula, spune secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, relateaza AFP, citata de News.ro . ”Ne consacram ajutarii Taiwanului sa-si dezvolte capacitatea…

- Tarile membre ale Uniunii Europene au decis vineri sa ceara Comisiei Europene sa proiecteze o ”interventie temporara de urgenta” pe piata de energie electrica, de exemplu printr-o limita a pretului gazelor in stabilirea preturilor la electricitate, relateaza agentia EFE. Conform concluziilor Consiliului…

- Armata SUA dezvolta un sutien tactic pentru soldatele sale. Sutienul, cunoscut sub numele de Army Tactical Brassiere, este inca in faza de dezvoltare la Centrul de Comanda pentru Dezvoltarea Capabilitaților de Lupta al Armatei SUA, cunoscut și sub numele de DEVCOM, din Natick, Massachusetts. Daca va…