Avortul ar putea fi interzis in SUA. Totul depinde de o decizie pe care urmeaza sa o ia Donald Trump

In conditiile in care un judecator al Curtii Supreme americane si-a anuntat retragerea, presedintele Donald Trump va trebui sa numeasca un inlocuitor. Decizia nu e usoara, deoarece Curtea Suprema are un cuvant greu de spus in multe dintre chestiunile care tin de viata oamenilor obisnuiti din SUA, de la taxare la probleme sociale. Spre exemplu, numirea unui judecator cu vederi conservatoare ar putea crea contextul interzicerii avorturilor, in America.



Mai multe organizatii care lupta pentru drepturile femeilor se tem ca Trump chiar va numi un judecator conservator in locul lui Anthony…