AVON donează 1,7 tone de produse de igienă pentru centrele de carantină din București AVON Romania anunța ca doneaza 1,7 tone de produse de igiena personala (sapunuri lichide și geluri de duș) pentru centrele de carantina din București, alaturandu-se astfel eforturilor de limitare a efectelor COVID-19 in Romania. De asemenea, compania va contribui și cu o donație in bani pentru achiziția testelor de confirmare a virusului COVID-19, care vor merge catre Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf Parascheva Iași. “Sprijinim eforturile locale de gestionare a situației actuale și contribuim cat se poate de rapid cu produse de ingrijire care sa ajute la pastrarea igienei personale, acolo… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

