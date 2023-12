Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul francez de anvelope Michelin face un anunț ingrijorator. Conducerea transmite ca a luat decizia de a inchide trei fabrici de producție din Germania. Mai mult, centrul de servicii pentru clienți va fi transferat in Polonia, subliind “lipsa competitivitatii operatiunilor noastre germane pentru…

- Oficialii Hamas sunt „aproape de a ajunge la un acord de armistițiu” cu Israelul, iar grupul și-a transmis raspunsul mediatorilor din Qatar, a declarat liderul Hamas, Ismail Haniyeh, intr-o declarație trimisa Reuters de consilierul sau."Facem progrese. Nu cred ca merita sa spunem prea multe, nici macar…

- Ratificarea contractului a fost respinsa de 55% dintre lucratorii din productie, in timp ce 69% dintre muncitorii calificati, inclusiv angajatii de intretinere si constructii, l-au sustinut, a declarat UAW Local 862, intr-o postare pe Facebook. Sindicatul nu a dezvaluit procentul total de voturi pentru…

- Serviciile de securitate belgiene monitorizeaza principalul hub logistic al Alibaba Group Holding din Europa din cauza preocuparilor legate de un potential spionaj, relateaza joi Financial Times (FT), citat de Reuters.

- India a cerut Canadei sa repatrieze 41 de diplomati pana la 10 octombrie, a relatat marti Financial Times (FT), citat de Reuters. Legaturile dintre New Delhi si Ottawa s-au tensionat puternic din cauza suspiciunii Canadei ca agenti guvernamentali indieni au avut un rol in uciderea in iunie in Canada…

- Presedintele rus Vladimir Putin ar putea semnala, luna viitoare, ca va candida la alegerile prezidentiale din 2024, a relatat marti cotidianul Kommersant, preluat de Reuters, care noteaza ca acest lucru ar deschide calea pentru ramanerea la putere a lui Putin cel putin pana in 2030.

- Producatorul danez de jucarii Lego a renuntat la eforturile de a inlocui plasticul obtinut din petrol din caramizile sale colorate, dupa ce a descoperit ca noul material duce la emisii de carbon mai ridicate, a anuntat publicatia Financial Times (FT), informeaza Reuters, preluata de Agerpres.

- ”Toate actiunile detinute incepand cu anul 2019 de compania domnului Daniel Kretinsky la societatea Le Nouveau Monde au fost achizitionate de NJJ Presse (…) cu angajamentul irevocabil al NJJ Presse de a transfera aceste actiuni, impreuna cu actiunile deja detinute direct, in Fondul pentru libertatea…