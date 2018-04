Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan solicita Avocatului Poporului sa ia atitudine fata de "actiunile de defilare a copiilor prin fata liderilor PSD-ALDE", referindu-se la evenimentul "Simfonia lalelelor" organizat vineri la Pitesti. "I-am solicitat Avocatului Poporului sa ia atitudine…

- PNL a sesizat Avocatul Poporului in legatura cu spectacolul dat de copii la "Simfonia lalelelor" de la Pitesti, unde o fetita de trei ani a stat in cap, pe asfalt, in fata tribunei oficiale unde se afla si premierul Viorica Dancila. Liberalii spun ca imaginile cu copilul care se rostogoleste pe asfalt…

- Cativa protestari au stat in cap, luni seara, in fata Guvernului, ca semn de protest fata de faptul ca o fetita de doar cativa ani a fost pusa sa faca acrobatii in fata premierului Viorica Dancila la Simfonia Lalelelor de la Pitesti. "23 aprilie: Piata Victoriei! Acrobatii pentru VV Dancila!", este…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a fost invitat vineri, 20 aprilie, la Pitesti, unde a luat parte la un eveniment intitulat Simfonia Lalelelor, cea mai mare expozitie florala din Romania. La ceremonia de inaugurare a expozitiei, sute de copii de gradinita si elevi au fost pusi sa defileze in fata premierului…

- "Presedintele a sunat-o pe doamna premier, insa aceasta nu a raspuns. Nici nu a raspuns, nici nu a sunat inapoi", au declarat sursele citate. Vineri, premierul Viorica Dancila a participat la deschiderea celei de-a 41-a ediții a Expoziției internaționale „Simfonia Lalelelor" de la Pitești.…

