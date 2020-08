Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala detalii incredibile in cazul ambulanțierului din Vaslui, care s-a deplasat pe litoral cu o ambulanta a SAJ Vaslui pentru a-si aduce acasa fiica, confirmata cu coronavirus. Tanara a fost testata pentru COVID-19, dar nu a mai asteptat rezultatele testului si a plecat impreuna cu prietenii…

- Avocatul actorului Mihail Efremov, care a provocat un accident in centrul Moscovei, Elman Pașaev a declarat ca in acea seara fatala, clientul sau a urcat la volan la rugamintea unui prieten. El a declarat acest lucru intr-un interviu pentru "Собеседник", transmite life.ru. "Mihail a baut, dar a urcat…

- Actorul rus Mihail Efremov, care a provocat un accident mortal in centrul Moscovei, va fi scos din serialul "Вампиры средней полосы". Despre aceasta a spus pentru "Teleprograma" colegul sau de proiect actorul Dmitri Lisenkov, transmite "Komsomolskaia Pravda". Potrivit lui, producatorii serialului au…

- Muzicianul și showmanul Stas Barețki a declarat ca a fost in mașina cu actorul Mihail Efremov in momentul accidentului scandalos din centrul Moscovei. Barețki a adaugat ca ei veneau de la restaurant. {{447057}}"Mihail, de asemenea, a baut cu noi, dar era intr-o stare adecvata cind a urcat la volan".…

- Accidentul condamnat pe scara larga din centrul Moscovei, al carui vinovat s-a dovedit a fi vestitul actor rus Mihail Efremov, iar ca urmare a acestui accident a murit șoferul furgonetei Lada, Serghei Zaharov, a evidențiat o alta problema, care nu a capatat o atenție cuvenita, și anume - siguranța mașinii…

- In seara zilei de 8 iunie, la ora 21:44, actorul Mihail Efremov a produs un accident de circulație soldat cu decesul unui alt șofer, in centrul Moscovei. Artistul iși recunoaște vina și a fost plasat in arest la domiciliu pentru 60 de zile, cu interdicția de a parasi loucuința.

- Cauza penala impotriva actorului rus Mihail Efremov, care a provocat un accident rutier pe Piața Smolensk din centrul Moscovei, ar putea fi recalificata drept una mai grava in baza art. 264 din Codul penal al Federației Ruse ("Incalcarea regulilor de circulație și exploatarii mijlocului de transport")…

- SUA au inregistrat peste 1200 de decese in ultimele 24 de ore, ajungand la 95.921 de victime din cauza noului coronavirus. Este cea mai indoliata tara de pe glob. Drapelele au fost coborate in berna timp de 3 zile. Președintele Trump a cerut deschiderea imediata a lacasurilor de cult.