Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul sotiei criminalului de la Onesti, cel care luni a sechestrat si ucis doi muncitori in apartamentul din care au fost evacuati in 2010, a vorbit in la Antena 3 despre acuzatiile de complicitate care i se aduc femeii.

- Lucian Bode, ministrul de Interne, este invitat, in aceasta seara, incepand cu ora 21:00, la Realitatea PLUS, in emisiunea "Legile puterii".Ministrul de Interne va da detalii despre dubla crima de la Onești.Veți afla primele rezultate ale anchetei. Cine raspunde pentru aceasta tragedie?

- UPDATE – Barbatul autor al dublei crime din Onesti, Gheorghe Morosan, a fost detubat, este stabil din punct de vedere medical si ar urma sa fie transferat in alt spital care are o sectie de reanimare non-COVID cu un loc disponibil, a declarat, miercuri, directorul medical al Spitalul municipal Onesti,…

- Lucian Bode, ministrul de Interne, este invitat, in aceasta seara, incepand cu ora 21:00, la Realitatea PLUS, in emisiunea "Legile puterii".Ministrul de Interne va da detalii despre dubla crima de la Onești.Veți afla primele rezultate ale anchetei. Cine raspunde pentru aceasta tragedie?

- Sotia autorului dublei crime de la Onesti va fi propusa pentru arestare preventiva, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa organizata la Bacau, comisarul sef Anton Cristian Gheorghe, director adjunct al Directiei de Investigatii Criminale din cadrul IGPR. El a explicat ca sotia…

- Forțele de ordine nu au luat masuri profesioniste, au facut mai multe greșeli, iar dialogul cu criminalul a fost unul superficial, așa a caracterizat Cristian Tudor Popescu intervenția autoritaților de la Onești. Intr-o intervenție la Digi 24 gazetarul a precizat ca autoritațile ii au pe conștiința…

- Sotia autorului dublei crime de la Onesti va fi propusa pentru arestare preventiva, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa organizata la Bacau, comisarul sef Anton Cristian Gheorghe, director adjunct al Directiei de Investigatii Criminale din cadrul IGPR. El a explicat ca sotia autorului se afla…

- Un barbat de 68 de ani din Onești a luat ostatici doi meșteri care renovau un apartament și dupa ore intregi de negocieri cu polițiștii i-a ucis pe amandoi. Soția lui a fost reținuta luni, aproape de miezul nopții, fiind acuzata de complicitate la lipsire de libertate, scrie Digi 24 . Doi electricieni,…