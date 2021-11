Avocatul s-a sezisat: Garda de Mediu trebuie să dea explicații despre DEZASTRUL de la Bucecea Avocatul Poporului a aprobbat sesizarea din oficiu și a dispus efectuarea unor verificari cu privire la situația aparuta in orașul Bucecea in sensul ca toata populația iși varsa reziduurile direct in Sirect dupa ce Garda de Mediu a decis inchiderea canalizarii localitații. Obiectul sesizarii din oficiu il constituie materialul aparut in presa și a fost analizat in contextul prevederilor constituționale care reglementeaza nivelul de trai și dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica. Conform Botoșani Necenzurat, peste 500 de familii și mai toți agenții economici din Bucecea iși arunca dejecțiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

