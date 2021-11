Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, marti, sa admita recursul in casație formulat de avocatul Robert Roșu și sa il achite in dosarul Ferma Baneasa, in care a fost condamnat la cinci ani de inchisoare, in timp ce a respins ca nefondate, recursurile in casatie depuse de restul inculpatilor din Dosarul Ferma Baneasa. Decizia instantei este efinitiva, informeaza News.ro.Magistratii au admis recursul in casatie declarat de inculpatul Robert Rosu.”Desfiinteaza, in parte, decizia atacata, numai in ceea ce il priveste pe inculpatul Rosu Robert Mihaita si, in rejudecare: (…) achita pe inculpatul…