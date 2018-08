Cei doi barbati arestati preventiv pentru ca au agresat jandarmi la protestul de vineri si-au recunoscut vinovatia in fata judecatorilor si au sustinut ca s-au retras in momentul in care au aflat ca este vorba de o femeie jandarm, a declarat duminica avocatul acestora, Maria Parlog. Ea a mai spus ca cei doi au dat cu pumnii in scutul barbatului jandarm, iar Ionut Liviu Cojoaca se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Ionut Liviu Cojoaca si Claudiu Mihai Dobre au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, in urma unei decizii a Judecatoriei Sectorului 1. Ei fac parte din grupul de protestatari…