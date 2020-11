Stiri pe aceeasi tema

- Renate Weber, Avocatul Poporului, explica in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX de ce a solicitat Ministerului Educației sa redeschida școlile și ce va face daca analiza pe care a cerut-o va arata ca prin decizia de a trece toate cursurile in online este incalcat dreptul constituțional la invațatura.…

- Institutia Avocatului Poporului a cerut Ministerelor Educatiei si Sanatatii un punct de vedere in legatura cu inchiderea scolilor, in conditiile in care OMS recomanda ca elevii sa invețe in clase.

- CCR a declarat miercuri neconstituționala o lege promovata de o coaliție parlamentara PSD-PNL care le da medicilor veterinari atribuții exclusive in vanzarea medicamentelor de uz animal și in tratarea animalelor, potrivit unui comunicat al Curții, informeaza g4media.ro . Sesizarea de neconstituționalitate…

- Intr-un interviu acordat publicației Școala 9, ministrul educației, Igor Șarov, a explicat motivele pentru care Republica Moldova a inceput anul școlar cu toate școlile deschise și a incheiat primul semestru, pe 25 octombrie, cu doar 19 școli in carantina din 1.240. Adica sub 2%. Prin comparație, in…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, reclama faptul ca, la peste jumatate de an de la debutul pandemiei de COVID-19, autoritatile din Romania continua sa foloseasca acelasi algoritm de testare pentru depistarea celor infectati cu noul coronavirus.

- Sesizarea la CCR este formulata pe Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 si sesizarea privind Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat…

- Instituția condusa de Renate Weber reacționeaza dupa ce Libertatea a scris joi ca elevii din respectiva școala au inceput cursurile online, din cauza ca, in cladirea promisa de doi ani, primaria lui Robert Negoița a organizat Biroul Electoral de Circumscripție pentru alegerile din 27 septembrie.„Avocatul…

- Luni, 14 septembrie, este prima zi de scoala, insa anul acesta va fi unul complet diferit pentru elevii din Romania. In contextul pandemiei de coronavirus, acestia trebuie sa poarte masca de protectie, sa practice distantarea sociala si sa se dezinfecteze pe maini constant. La intrarea in institutiile…