Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis urma sa se intalneasca joi cu ministrii Finantelor si Justitiei pentru discutii pe tema rectificarii bugetare, in contextul in care Guvernul a adoptat proiectul de rectificare bugetara in absenta unui aviz al CSAT si in care invitatia la consultari a fost adresata premierului…

- Rectificarea bugetara ar fi trebuit sa fie adoptata in sedinta de joi a Guvernului, a afirmat prim-ministrul Viorica Dancila, precizand ca, din pacate, presedintele Klaus Iohannis nu a convocat CSAT pentru avizarea acestei rectificari. "Rectificarea bugetară este unul dintre cele mai importante…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca recificarea bugetara este unul dintre cele mai importante proiecte ale Guvernului, astfel ca urma sa fie adoptat in sedinta Executivului de astazi, dar presedintele Klaus Iohannis “nu a gasit deschiderea sau poate nu a avut timp sa convoace CSAT” pentru…

- Guvernul a trimis, marti seara, presedintelui Romaniei solicitarea de convocare in regim de urgenta a sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), se arata intr-un comunicat al Executivului. "Guvernul României a trimis, seara trecută, preşedintelui României solicitarea…

- Vicepremierul Paul Stanescu, care preia interimar conducerea Guvernului in perioada in care Viorica Dancila este in concediu, a declarat, vineri, referitor la sesizarea Curtii Constitutionale de catre presedintele Klaus Iohannis pe aceasta tema, ca el si prim-ministrul Viorica Dancila vor respecta decizia…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, joi, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse Legii privind organizarea judiciara, potrivit unor surse judiciare. Pe 28 iunie, presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta joi sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse Legii privind organizarea judiciara. Pe 28 iunie, presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea…

- V. Stoica La mai bine de o luna de la publicarea deciziei Curții Constituționale referitoare la inlocuirea din funcție a șefei Direcției Naționale Anticorupție, președintele Klaus Iohannis a anunțat – prin intermediul purtatorului de cuvant al Președinției Romaniei – ca a semnat decretul de revocare…