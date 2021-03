Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat, sambata, ca ne confruntam cu riscul raspandirii mai rapide din cauza noii tulpini care devine predominanta peste tot, de aceea toate localitatile tarii sunt monitorizate si unde se impun masuri locale sau zonale de carantina…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu cauta sa angajeze inca cinci medici infectionisti, in conditiile in care in prezent in Sectia Clinica de Boli Infectioase lucreaza trei medici, a anuntat joi, presedintele Consiliului Judetean (CJ), Daniela Cimpean. „Mi-as dori si eu zece medici infectionisti,…

- Mihaela Bilic trage un semnal de alarma tuturor despre alimentele procesate și noul pericol care se regasește in acestea. Nutriționistul ofera detalii despre grija pe care trebuie sa o avem cand vine vorba de ele. Ce trebuie sa știi? Mihaela Bilic trage un semnal de alarma. Nutriționistul indica un…

- CFR Cluj și Astra au remizat, scor 1-1, in ultimul meci al etapei cu numarul 19 din Liga 1. Edi Iordanescu, 42 de ani, a vorbit la finalul confruntarii din Gruia. „Echipa a avut o atitudine corecta. Am avut și momente mai puțin reușite, dar am ratat ocazii importante. Nu-mi aduc aminte un joc in trecutul…

- Specialistul in boli infecțioase din SUA, dr. Anthony Fauci, avertizeaza ca autoritațile americane ar trebui sa se aștepte la ce este mai rau in ceea ce privește noua tulpina a coronavirusului descoperita in Marea Britanie. „Trebuie se ne asumam acum ca (versiunea) care circula in special in Marea Britanie…

- Vicepreședintele Societații Romane de Anestezie și Terapie, Medicul Dorel Sandesc, avertizeaza romanii ca pot exista și efecte adverse severe in legatura cu vaccinarea anti-Covid-19. Medicul susține ca romanii trebuie sa fie informați corect cu privire la efectele vaccinului dezvoltat impotriva coronavirusului.…

- Colegiul Farmaciștilor din Romania (CFR) și Asociația Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din Romania trag un semnal de alarma privind intarzierile in decontarea de catre Casele de Asigurari de Sanatate

- Laboratorul BioNTech a avertizat marti ca eficacitatea maxima a vaccinului sau impotriva COVID-19 nu a fost demonstrata in cazul in care inocularea celei de-a doua doze este amanata, o strategie pusa in aplicare sau luata in considerare de mai multe state in vederea vaccinarii unui numar mai mare…