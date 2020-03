Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului a decis ca activitatea de relații cu publicul sa sedesfașoare numai prin telefon sau poșta, din motive de siguranța medicala,legate de epidemia de coronavirus, se arata intr-un comunicat de presa remis luni de instituție.Activitațile de audiențe, atat la sediul central cat și la Birourile…

- Avocatul Poporului anunta ca a decis suspendarea activitatii de audiente in perioada 10 - 31 martie, din motive de siguranta medicala. Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES, Avocatul Poporului a decis ca activitatea de relatii cu publicul sa se desfasoare numai prin telefon sau posta, din…

- Avocatul Poporului a decis ca activitatea de relații cu publicul sa se desfașoare NUMAI prin telefon sau poșta, din motive de siguranța medicala, legate de epidemia de coronavirus. Activitațile de audiențe, atat la sediul central cat și la Birourile Teritoriale, vor fi suspendate in perioada 10-31 martie…

- Guvernul a aprobat cadrul legal pentru a putea acorda compensatiile pentru perioada 2020-2021 catre toti operatorii de transport feroviar de calatori - CFR Calatori si operatori privati, a anuntat, joi, ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, scrie Agerpres."Proiectul reglementeaza…

- PMP arunca in aer scena politica. Partidul condus de Eugen Tomac a decis sa nu susțina alegerile anticipate, prezentate de Klaus Iohannis ca fiinf unica soluție pentru scoaterea Romaniei din criza.Citește și: Marcel Ciolacu AMENINȚA PNL cu Avocatul Poporului daca cele 25 de OUG ajung in Monitorul…

- Avand in vedere evenimentele rutiere cu consecinte grave produse in luna ianuarie pe raza judetului, precum si conditiile meteo preconizate pentru weekend, politistii rutieri maramureseni au organizat, in perioada 31 ianuarie – 2 februarie, mai multe actiuni cu caracter preventiv, scopul principal fiind…

- In perioada 24 – 26 ianuarie, politistii maramureseni sunt la datorie pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica si prevenirea producerii oricaror evenimente negative. Activitatile vor fi desfasurate in sistem integrat, impreuna cu celelalte institutii cu atributii in asigurarea ordinii…

- Ziarul Unirea Acțiuni ale polițiștilor din Alba pentru SIGURANȚA cetațenilor: Amenzi de peste 22.000 lei pentru 50 de infractiuni si 96 de abateri penale in perioada 24 – 26 decembrie In perioada Craciunului, peste 160 de politisti din judetul Alba au actionat, zilnic, pentru mentinerea climatului de…