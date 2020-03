Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele decreteaza stare de urgenta, in contextul COVID-19. Ce presupune aceasta masura cu caracter exceptional Presedintele Klaus Iohannis anunta stare de urgenta incepand de saptamana viitoare. "Este foarte important ca măsurile care vor fi luate să fie luate la timp, în aşa…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, sambata, la Palatul Cotroceni, ca decreteaza starea de urgenta, in tara noastra, pe fondul crizei legate de coronavirus."Am decis sa decretez stare de urgenta la inceputul saptamanii vitoare", a spus presedintele, la Palatul Cotroceni, dupa ceremonia de investire…

- In contextul extinderii epidemiei provocate de noul tip de coronavirus, in Romania a fost decretata starea de urgenta. A anuntat președintele Klaus Iohannis. Starea de urgenta este reglementata de articolul 93 al Constitutiei Romaniei, dar si de Ordonanta de urgenta numarul 1 din 1999. „(1) Presedintele…

- In Romania pot fi dispuse, la nivel national si local, masuri cu caracter exceptional corespunzatoare unor situatii exceptionale: starea de alerta, situatia de urgenta, starea de urgenta si starea de asediu , potrivit legilor si Constitutiei.Starea de urgenta este reglementata de Constitutia Romaniei,…

- Parlamentul Bulgariei a votat vineri in unanimitate pentru declararea starii de urgenta pana la 13 aprilie pentru a contracara raspandirea coronavirusului, dupa ce numarul cazurilor confirmate a crescut la 23, potrivit Reuters.Starea de urgenta prevede interzicerea calatoriilor spre si dinspre tarile…

- Avocatul Poporului, dar și mai multe voci din randul politicienilor cer decretarea starii de urgența, in urma raspandirii infecțiilor cu coronavirus in Romania. In cazul impunerii acestei masuri excepționale, iți poți pierde anumite drepturi care sunt asigurate in mod normal de Consituție, anunța…

- Ce presupune starea de urgenta, masura ceruta de Avocatul Poporului, in contextul coronavirusului Avocatul Poporului a solicitat presedintelui Romaniei, la 12 martie 2020, sa declare starea de urgenta, iar Parlamentului sa o incuviinteze. "Avocatul Poporului, în calitate de garant constituţional…

