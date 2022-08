Avocatul Poporului, sesizat pentru supraimpozitarea contractelor part-time

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Forta Dreptei, condus de fostul premier și lider PNL Ludovic Orban, a depus, joi, o solicitare la Avocatul Poporului prin care ii cere sa atace la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) Ordonanta Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,…

- Modificarile Codului Fiscal, aprobate prin Ordonanța 16/2022, intra in vigoare de luni, 1 august. Cele mai importante sunt supraimpozitarea muncii part-time și marirea accizelor la tutun și alcool. Una dintre cele mai importante schimbari este creșterea impozitului pentru contractele de munca part-time,…

- Avocatul Poporului, instituție condusa de Renate Weber, a refuzat cererea mai multor ONG-uri de a ataca la CCR legea avertizorului de integritate, motivand ca „Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a țarii”, se arata intr-un comunicat al APADOR-CH. Cererea ONG-urilor catre Avocatul Poporului…

- Podul rutier de peste raul Siret, dintre localitatile Sagna si Lutca, s-a prabușit, joi dupa-amiaza. Doua autovehicule au fost surprinse de surparea podului, un autocamion si o autoutilitara. Conform ISU Neamț, podul rutier s-a rupt brusc, iar cele doua autovehicule au fost suprinse chiar pe el. Camionul…

- In dupa-amiaza zilei de miercuri, Centrul NATO pentru Operațiuni Comune a ordonat decolarea a doua aparate Gripen ale aviației militare din Ungaria, pentru a intercepta un avion civil de mici dimensiuni, inregistrat in Lituania, care zbura din Slovacia catre Romania. Informația a fost transmisa, miercuri…

- Ministerul Justitiei a trimis, joi, Guvernului, spre aprobare, cele doua proiecte de lege referitoare la Codurile penale, care pun in acord legislatia cu Constitutia Romaniei, asa cum a fost interpretata prin deciziile Curtii Constitutionale. Este vorba despre „Proiectul de Lege pentru modificarea și…

- O noua discuție intre doi ruși, unul aflat pe front, iar celalalt in Rusia, a fost facuta publica de Serviciul de Securitate din Ucraina, pe pagina de facebook. Soldatul rus descrie condițiile deplorabile de pe front și se plange ca nu are ce manca. In timp ce propaganda rusa vorbeste despre victoriile…