- Avocatul Poporului (AP) s-a sesizat din oficiu privind posibila incalcare a dreptului la viata si la integritate fizica si psihica, a dreptului la ocrotirea sanatatii si cere clarificari privind notiunea de urgenta medicala dintr-un ordin al comandantului actiunii, sef al Departamentului pentru Situatii…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, alaturi de secretarii de stat Raed Arafat și Bogdan Despescu Autoritațile au anunțat sambata adoptarea ordonanței militare numarul 7 prin care se introdus mai multe masuri restrictive pentru a contracara extinderea pandemiei de coronavirus. Distanțarea sociala este…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, cu putin timp in urma, un mesaj medicilor romani, carora le-a spus ca sunt in „prima linie” a luptei impotriva COVID-19.”Stiu, stim ca va este greu, dar voi sunteti in prima linie. Noi toti ne uitam la voi cu speranta, cu incredere. Sunteti linia de aparare…

- Ședința de urgența la Cotroceni la ora 13.00! Presedintele Klaus Iohannis are marți, la Palatul Cotroceni, o ședințp de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sanatații,…

- Patruzeci si cinci de jurnalisti din Constanta au trimis o scrisoare deschisa premierului Ludovic Orban, ministrului de Interne, Marcel Vela, ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, Grupului de Comunicare Strategica si prefectului judetului Constanta, George Niculescu, prin care solicita o comunicare…

- ORDONANTA MILITARA 4 // SCENARIUL 4. Tot mai multe voci estimeaza, pentru maine, depașirea pragului critic de imbolnaviri cu coronavirus, respectiv 2000 de persoane. Din acel moment, Romania va intra in Scenariul 4. ORDONANTA MILITARA 4 // SCENARIUL 4. Ministrul de Interne, Marcel Vela, și secretarii…

- (foto: Pexels) Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența (CNSSU) a decis, luni, inchiderea tuturor școlilor din Romania incepand de miercuri, 11 martie, pana in 22 martie, cu posibilitatea de prelungire a masurii in funcție de evoluția evenimentelor. Ludovic Orban a transmis ca este o masura…