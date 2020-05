Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului, Renate Weber a explicat, miercuri, la Digi24, ca decizia Curtii Constitutionale nu anuleaza amenzile date de autoritati, in perioada starii de urgenta.Persoanele amendate in aceasta perioada trebuie sa conteste amenda la tribunal, spune Avocatul Poporului. "Daca astazi CCR constata…

- Sute de procese vor putea fi deschise impotriva amenzilor date in perioada starii de urgența de polițiștii naționali sau locali. Contravenienții vor avea de acum și un motiv in plus. Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a declarat marți, neconstituționala in ansamblu, Ordonanța de Urgența 34/2020…

- Avocatul Poporului a sesizat, miercuri, la Curtea Constituționala, legislatia privins starea de alerta, pe motiv ca se incalca principiul separației puterilor. Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, prima sesizare a Avocatului Poporului, in urma decretarii starii de urgenta in Romania, de catre presedintele…

- Curtea Constitutionala are miercuri pe ordinea de zi sesizari ale Avocatului Poporului referitoare la OUG privind starea de urgenta, precum si sesizarile Avocatului Poporului si ale ICCJ vizand legea de eliminare a pensiilor speciale. De asemenea, CCR discuta si obiectiile de neconstiutionalitate…

- Avocatul Poporului a continuat și joi sa puna intrebari guvernului cu privire la masurile pe care le țintește in perioada de presupusa relaxare, de dupa 15 mai. In noua acțiune publicata pe site-ul instituției, Renate Weber ridica problema numarului mic de testari, a timpului indelungat pentru rezultate…

- Avocatul Poporului a sesizat CCR cu excepția de neconstituționalitate referitoare la prevederi din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu și regimul starii de urgența.Paradoxal, pe 12 martie, Renate Weber ii cerea in mod expres presedintelui sa aplice Ordonanta…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat la Digi24 ca in sedinta de Guvern de joi va fi adoptata o ordonanta de urgenta care va permite companiilor si persoanelor fizice care au de suferit, financiar, din cauza coronavirusului, sa primeasca o amanare a platii ratelor la banci. „Este o decizie a…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, a oferit cateva lamuriri referitoare la noua ordonanța militara emisa de minsitrul de interne, sambata seara. Raed Arafat a subliniat ca prevenirea ramane linia cea mai importanta de aparare impotriva coronavirusului,…