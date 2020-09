Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului (AP) recomanda ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, sa ia cu celeritate masuri pentru suplimentarea finantarii resursei umane si a truselor de urgenta in asistenta medicala comunitara, la proxima rectificare bugetara. De asemenea, AP cere sa i se comunice modalitatea de rezolvare…

- Avocatul Poporului (AP) cere ministilor Educatiei si Sanatatii, Monica Anisie si Nelu Tataru, sa identifice procedura de predare online a profesorilor cu boli cronice si a celor de peste 60 de ani, informeaza AGERPRES . In cele doua solicitari postate, marti, pe site-ul institutiei, AP cere clarificarea…

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, a precizat astazi ca adeverinta medicala ceruta la inceput de an scolar pentru cei care incep un nou ciclu de invatamant – clasa 0 sau clasa a 5-a, de exemplu-, poate fi adusa in prima saptamana de la inceperea cursurilor. Nelu Tataru: Pentru copii, in acest moment,…

- In cursul zilei de marți, 18 august, ministrul Sanatații, Nelu Tataru a efectuat o vizita de lucru atat la Spitalul suport COVID-19 (TBC), cat și la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, unitate medicala inclusa in lista spitalelor de prima linie in lupta impotriva noului coronavirus.…

- "In contextul cresterii numarului persoanelor infectate cu noul coronavirus, presa a difuzat reportaje privind situatia ingrijoratoare care se inregistreaza la nivelul anumitor spitale, cum ar fi Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, dar si in alte spitale din tara, pe fondul lipsei personalului medical…

- Profesorul Alexandru Rafila a izbucnit intr-o criza de ras dupa ce a fost rugat sa comenteze o declarație facuta de ministrul Sanatații, Nelu Tataru, cu privire la situația epidemiei de coronavirus din...

- Avocatul Poporului ntervine in criza medicamentului Euthyrox Foto: Arhiva. Avocatul Poporului a intervenit în criza medicamentului Euthyrox si a emis o recomandare adresata ministrului sanatatii, Nelu Tataru. Renate Weber îi cere demnitarului sa dispuna masurile necesare…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat mercuri, dupa ce a fost inregistrat un numar record de cazuri de coronavirus, ca nu exista parghii legale sa impuna noi masuri.”Acum suntem la 555 cazuri, cel mai mare numar de cazuri. Am avut și mai multe teste. Nu avem masuri legislative in acest moment.…