- Avocatul Poporului, Renate Weber, a dezvaluit intr-un interviu acordat TVR ca a fost sunata de catre parlamentari PNL, – au ”inrosit telefonul” – cerandu-i sa atace la CCR legea care prevedea desfiintarea pensiilor de care beneficiau fostii deputati si senatori. Renate Weber, a afirmat in cadrul interviului…

- Avocatul Poporului i-a cerut ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, sa dispuna efectuarea de noi verificari privind disponibilitatea Euthyrox pe piata, in conditiile in care pacientii reclama in continuare lipsa acestui medicament din farmacii. Avocatul Poporului a postat, miercuri, solicitarea prin…

- Miniștrii Guvernului Cițu se vor vaccina impotriva Covid – 19, miercuri, de la ora 10.00, la Spitalul Universitar de Urgența Militar ”Dr. Carol Davila”. Anunțul a fost facut, marți, de Guvern, intr-un comunicat de presa. “Dupa vaccinare, sunt posibile declarații de presa in curtea spitalului, la care…

- Primaria Capitalei inchide spitalul modular din Pipera, unde se tratau cazurile foarte ușoare de COVID-19. Nicușor Dan spune ca spitalul nu mai ramane deschis deoarece numarul de bolnavi de coronavirus a scazut, iar din punct de vedere financiar nu se mai justifica. “Vom inchide spitalul modular de…

- Managerul Spitalului Victor Babeș din Timișoara explica situația medicilor confirmați COVID, la scurt timp dupa ce aceștia sau vaccinat. Un medic, un asistent si o a treia persoana, angajata in randul personalului auxiliar la Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes” din Timisoara, au fost depistati…

- Susținatorii președintelui Trump se aduna la Washington, in timp ce președintele intenționeaza sa abordeze un miting pro-Trump care are loc pe marginea unei sesiuni comune a Congresului pentru a certifica rezultatele alegerilor prezidențiale din 2020, relateaza Fox News, singura instituție de presa…

- Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a respins, luni, intr-un comunicat de presa, acuzațiile procurorilor DNA, care susțin ca ar fi luat mita 22 de tone de tabla in 2020 ca ministru al mediului. „Am aflat cu surprindere și am luat act de comunicatul Direcției Naționale Anticorupție…

- Intentia viitorului Guvern este ca premierul sa isi asume decizia politica in ceea ce priveste salariul minim pe economie si acesta sa fie inghetat la nivelul din 2020, a declarat duminica Dumitru Costin, presedintele Blocului National Sindical, intr-o conferința de presa. Intrebat ce se va intampla…