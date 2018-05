Stiri pe aceeasi tema

- "Imaginile care au socat o tara intreaga, cu copilul obligat sa se rostogoleasca pe asfalt in fata tribunei oficiale, reprezinta de fapt un atac brutal la valorile natiunii noastre si o amputare a demnitatii umane. Domnul Ciorbea are obligatia de a implica institutia Avocatului Poporului intr-un mod…

- La data 15 aprilie a.c., ora 15.00, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Adjud au depistat in flagrant pe raza comunei Homocea, in zona raului Siret, un barbat, de 61 de ani, din județul Bacau, in timp ce pescuia, in perioada de prohibiție. Cel in cauza a fost condus la sediul poliției pentru continuarea…

- Un proiect de lege care a ajuns la Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, prevede crearea unei structuri in cadrul Avocatului Poporului care sa se ocupe exclusiv de respectarea drepturilor...

- Doi parinti cu un copil muscat de cainii maidanezi au cautat singuri, prin doua judete, vaccinul antirabic. Familia a fost plimbata prin trei spitale si a strabatut 140 de kilometri, pentru ca, in cele din urma, sa gaseasca serul pe cont propriu, intr-o farmacie. Potrivit libertatea.ro, Spitalul…

- 'Salut prezenta in balconul Camerei Deputatilor a unui grup de primari din Republica Moldova care fac parte dintre cei 36 de primari care au votat unirea cu Romania. Va urez bun venit', a declarat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Prezenta primarilor basarabeni a fost salutata…

- Eugen Nicolicea, Florin Iordache si Serban Nicolae, toti trei alesi ai PSD, au depus un proiect de lege care prevede ca Avocatul Poporului, care in prezent e Victor Ciorbea, va primi atat indemnizatie, cat si o pensie speciala similara cu cea a unui judecator CCR. Mai mult, initiativa nu-i uita nici…

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a anuntat ca va prezenta, in anul 2018, cand se aniverseaza Centenarul Marii Uniri, doua rapoarte speciale cu privire la situatia veteranilor de razboi si a detinutilor politici, in scopul imbunatatirii statutului si a situatiei materiale a acestora. …