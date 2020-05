Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului, Renate Weber, spune ca "este o situatie cu care nu ne-am mai intalnit" pentru ca miercuri Curtea Constitutionala decide asupra sesizarii facute privind Ordonanta care reglementeaza starea de alerta si tot miercuri, Camera Deputatilor - decizionala - va adopta, cel mai probabil, legea…

- "Maine (n. r. miercuri), pe rolul CCR se afla sesizarea cu privire la Ordonanța 21/2004, care reglementeaza starea da alerta. Azi m-am uitat pe ceea ce a ajuns la mine. Fara sa știu rezultatul votului de la Senat, aceste amendamente au facut foarte bine. Principalele 2 lucruri se refera la…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a vorbit, marți seara, la TVR, despre proiectul de lege trimis de GUvern in parlament cu privire la starea de alerta. Potrivit Avocatului Poporului, amendamentele adoptate marți de majoritatea PSD din Senat au inlaturat cel putin doua motive de neconstitutionalitate."Maine…

- Inlocuirea starii de urgența cu starea de alerta, incepand cu data de 15 mai, anunțata cu pompa atat de președintele Romaniei, cat și de premier, risca sa fie aruncata in aer. Avocatul Poporului, care...

- Avocatul Poporului a atacat astazi la Curtea Constituționala legislația care reglementeaza starea de alerta. Renate Weber susține ca actul normativ privind Sistemul Național de Urgența, adoptat de guvern in 2004 și de parlament in 2005, incalca principiul separației puterilor in stat. Starea de alerta…

- Instituția condusa de catre Renate Weber s-a adresat din nou Curții Constituționale (CCR), de aceasta data cu privire la reglementarea starii de alerta. Demersul vine in contextul in care, dupa cum mulți iși amintesc, președintele Iohannis a anunțat recent ca nu va mai prelungi starea de urgența in…

- Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituționala cu privire la starea de alerta, anunțata pentru a fi instalata dupa terminarea starii de urgența , din 15 mai. Renate Weber a explicat pentru Antena...

- ”Despre autonomia Ținutului Secuiesc: am facut niște afirmații și sper sa fi fost bine ințeles. Eu nu am niciun fel de problema cu persoanele de etnie maghiara. Ii respect. Problema pe care o am e cu politicienii, mai ales cei din PSD, care au incercat sa promoveze legislație care privește autonomia.…