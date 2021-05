Numarul politistilor este "insuficient" si se inregistreaza probleme in instruirea lor, a declarat, miercuri, Avocatul Poporului, Renate Weber, cu prilejul lansarii raportului special al institutiei privind deficitul de personal din cadrul IGPR si dotarea logistica.



"Am constatat ca, de fapt, nu sunt politisti suficienti, clar sunt probleme in instruirea lor. In functie de categoriile de victime, instruirea ar trebui sa fie specifica fiecarei categorii de situatii si ne-am referit inclusiv la problemele de echipamente pe care le au sau nu la dispozitie", a explicat Weber.



…