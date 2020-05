Stiri pe aceeasi tema

- Domeniul privind prevenirea torturii in locurile de detentie (MNP) monitorizeaza spitalele de psihiatrie, spitalele COVID-19 si centrele de carantina in contextul epidemiei provocate de SARS-CoV-2 In indeplinirea mandatului sau de Mecanism National de Prevenire, Domeniul privind prevenirea torturii…

- In Republica Moldova sunt inregistrate 7.147 cazuri de infecție cu noul coronavirus, dintre care 888 in regiunea transnistreana. Potrivit datelor Ministerului Sanatații, 256 dintre pacienți sunt in stare grava, 19 fiind conectați la aparate de respirație asistata.

- Pina la ora actuala, in Republica Moldova au fost confirmate 6 994 de cazuri de infecție cu noul Coronavirus, dintre care 874 in Transnistria. In cadrul Centrului COVID-19, au fost internate 52 persoane suspecte la COVID-19. Starea de sanatate a persoanelor infectate: 288 - stare grava (25 pacienți…

- Iata principalele reguli care te pot afecta in mod direct. Ce prevede Legea prin care se instituie starea de alerta din 15 mai (Lege privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID -19). Starea de alerta este declarata la nivel local si national si poate fi prelungita,…

- In lupta impotriva noului tip de coronavirus tehnologia incepe sa joace un rol tot mai mare. Termometre de ultima generatie, aplicatii mobile care sa monitorizeze infectarile iar acum dispozitive care devin parte din corpul uman si care sa ne monitorizeze starea de sanatate.

- Majoritatea persoanelor spitalizate cu diagnosticul confirmat de Covid-19 au o stare de sanatate medie sau satisfacatoare. Totuși, potrivit datelor prezentate de ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu la briefing-ul de presa de astazi, 1 aprilie, 37 de pacienți de la spitalul Toma Ciorba și spitalul…

- Inevitabilul s-a produs… Primul pacient cu coronavirus din județul Alba este femeie, in varsta de 36 de ani, venita din Italia și aflata in carantina, de la momentul sosirii in țara, in data de 12 martie 2020. Pacienta este in prezent internata la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca, incepand de astazi, sunt interzise manifestarile publice sau private, in spații deschise sau inchise, cu un numar de participanți mai mare de 1000 de persoane.Aceasta masura este obligatorie, la nivel național, pentru toți agenții publici și privați și nu…