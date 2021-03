Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului, Renate Weber, sustine ca fosti parlamentari PNL au ”inrosit telefonul” cerandu-i sa atace la CCR legea care prevedea desfiintarea pensiilor de care beneficiau fostii deputati si senatori. Totodata, Weber a explicat ca eliminarea pensiilor speciale se poate rezolva ”maine”, daca se…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat, miercuri, la TVR, ca pot fi desființate toate pensiile speciale, cu excepția celor ale magistraților, informeaza Mediafax . Renate Weber a precizat ca, daca parlamentarii vor, pot da ”maine” o lege pentru desființarea tuturor pensiilor speciale de care beneficiaza…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, afirma ca eliminarea pensiilor speciale se poate rezolva ”maine”, daca se doreste acest lucru, cu exceptia pensiilor de care beneficiaza magistratii. Weber sustine ca fosti parlamentari PNL au ”inrosit telefonul” cerandu-i sa atace la CCR legea care prevedea desfiintarea…

- Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a adoptat miercuri inițiativa legislativa de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. Asta, dupa ce Comisia de statut a Camerei Deputaților și Senatului a adoptat, tot miercuri, un raport de admitere cu amendamente la proiectul PSD de eliminare…

- Vicepremierul Dan Barna a anunțat, luni, la finalul ședinței coaliției de guvernare, ca proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor va fi pe agenda Birourilor Permanente Reunite de maine, iar miercuri va figura pe ordinea de zi a plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului.…

- Cheltuielile cu toate pensiile speciale din Romania au crescut cu 60%, in perioada 2016 – 2020, in conditiile in care taxarea muncii pe salariile mici este cea mai ridicata din toata Uniunea Europeana (UE), a scris pe Facebook, ministrul Economie, Claudiu Nasui. “Cum se face ca pentru unii sunt mereu…

- Senatorii și-au votat bugetul, intr-o sesiune extraordinara de luni, 25 ianuarie. Proiectul bugetului, votat de 88 de senatori “pentru” și cu 44 de abțineri, va fi trimis ministerului de Finanțe și inglobat in proiectul de buget pentru anul in curs. 18.233.000 de lei vor merge catre plata pensiilor…

- Curtea Constitutionala a decis, marti, dupa mai multe amanari, ca este neconstitutionala Legea privind noul sistem de impozitare a pensiilor de serviciu, care prevede impozitarea cu 85% a pensiilor care depasesc suma de 7.000 lei. Pe 17 iunie, Camera Deputatilor a votat modificarea si completarea Legii…