Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului iși muta sediul, anunța instituția printr-un comunicat de presa."Noul sediu central al instituției Avocatul Poporului va funcționa, incepand cu data de 30 iulie 2018, in str. George Vraca, nr. 8, sect. 1 , București. Procedurile de mutare efectiva se desfașoara intre 23…

- Joi, 19 iulie 2018, intre orele 10:00 – 14:00, reprezentantul institutiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiesti va fi prezent la sediul Institutiei Prefectului Judetul Buzau, situat in municipiul Buzau, B-dul. N. Balcescu, nr. 48 in spatiul pus la dispozitie, pentru a acorda audiente cetatenilor…

- O persoana a fosta ranita și doua mașini avariate in urma unui accident care a avut loc, sambata, in jurul orei 17,00 in sensul giratoriul de la intersecția bulevardului Moților cu strazile Balcescu, Doinei și Tolstoi. O autoutilitara care a intrat in giratoriu de pe strada Doine a intrat in plin…

- Joi – 14 iunie 2018 – intre orele 10:00 – 14:00, reprezentantul institutiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiesti va fi prezent in municipiul Buzau, pentru a acorda audiente cetatenilor din judetul Buzau si pentru a primi petitii. Activitatea se va desfasura la sediul Institutiei Prefectului…

- Executivul a adoptat, joi, Hotararea pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal si marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare in domeniul…

- Pe 19 mai s-au implinit 140 de ani de la nastere profesorului si preotului Alexandru Pteancu (1878 – 1956), un alt exponent de valoare al scolii careiene. Alexandru Coriolan Pteancu, care a fost o vreme conducatorul invațamantului romanesc din Transilvania dupa Marea Unire s-a nascut la Borlesti in…

- Salvamont Romania militeaza pentru un turism civilizat si in siguranta. Salvatorii din cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont-Salvaspeo Gorj au actionat pentru refacerea marcajului pe traseul turistic montan Motru Sec – Cerna Sat din masivul Mehedinti. Activitatea este cuprinsa in cadrul ...

- La Cabinetul Documentare Informare (CDI) de la Colegiul Național „David Prodan” din Cugir a avut loc ieri, 10 mai 2018, un eveniment cu tripla semnificație istorica: sosirea lui Carol, Independența și Regatul, manifestare la care au luat parte elevi și cadre didactice din cadrul instituției locale de…