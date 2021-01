Stiri pe aceeasi tema

Avocatul Poporului s-a implicat in mai multe randuri in probleme referitoare la salvarea cladirilor de patrimoniu și in vederea respectarii dreptului la un mediu sanatos, ii transmite Renate Weber primarului Sectorului 1, Clotilde Armand.

- Adjunctul Avocatului Poporului (AP), Molnar Zsolt, cere secretarului de stat in Ministerul Educatiei si Cercetarii, Sorin Ion, un punct de vedere legat de recomandarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii de redeschidere a unitatilor de invatamant, mentionand ca AP s-a sesizat din oficiu pe acest subiect.…

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a anuntat pe Facebook ca a avut o discutie despre domeniul cultural cu actorii Marius Manole, Serban Pavlu si Anghel Damian, carora le-a promis ca va fi schimbat modul in care sunt alocati banii si ca totul va fi transparent.Discutia lor a fost despre…