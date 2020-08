Stiri pe aceeasi tema

- Pornind de la o situație prezentata in presa, in speța de la faptul ca mai mulți oameni au reclamat faptul ca li s-a solicitat, ca o conditie pentru internare, sa-si faca inainte un test pentru noul coronavirus, instituția condusa de catre Renate Weber a reacționat. Și a luat legatura cu ministerul…

- Persoanele care reprezinta urgente medicale sau sunt programate pentru internare in spital nu trebuie sa fie conditionate de efectuarea unui test COVID-19 in prealabil, precizeaza vineri Avocatul Poporului. Conform unui comunicat transmis AGERPRES, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si a intreprins…

- Joi, 9 iulie, alte 15 persoane au fost diagnosticate cu COVID-19 in judetul Galati, ajungandu-se la 1.143 de persoane infectate. 98 de persoane au decedat, ultimele doua decese inregistrandu-se in ultimele 24 de ore.

- Marcel Pavel nu a scapat de coronavirus. Astazi i-a fost facut un nou test, iar rezultatul este pozitiv. Este cel de-al treilea test pentru coronavirus care iese pozitiv la 10 zile de cand a fost internat in spital. Artistul a fost dus cu izoleta, dupa ce initial el credea ca e vorba doar despre…

- Carlos Aranda (55 de ani) era un antrenor de baseball cunoscut in Nicaragua , la echipa San Fernando. Deși avea simptome ale noului coronavirus , tehnicianul a transmis familiei sale ca nu vrea sa fie internat in spital. Conform jurnaliștilor de la „Ole”, mesajul lui Aranda pe care l-a transmis familie…