Avocatul Poporului Renate Weber susține ca toate pensiile speciale pot fi desființate, cu excepția celor ale magistraților. Renate Weber spune ca a primit mai multe apeluri din partea parlamentarilor liberali. „Vai de mine! Mi-au inroșit telefonul. Niciodata… Eu, de cand sunt in funcția asta, niciodata nu am primit atatea telefoane cate telefoane am primit pentru pensiile parlamentarilor. Cei mai mulți erau din PNL. In toata perioada asta (m-au sunat – n.r.) sa atac la CCR. Cei care m-au sunat nu mai erau parlamentari. In loc sa se duca sa faca lobby la colegii lor de partid, faceau la mine, sa…