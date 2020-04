Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului (AP) a constatat "un vid legislativ" privind persoanele depistate cu COVID-19 asimptomatice, mentionand ca, prin Ordinul 629/16 aprilie, Ministerul Sanatatii le-a exclus din randul celor pentru care se instituie carantina la domiciliu, fara sa fie incadrate nici la carantina institutionalizata.…

- Articolul care prevedea ca persoanele testate pozitiv cu coronavirus dar care nu au simptome pot fi plasate in carantina la domiciliu a fost eliminat din ordinul ministrului Sanatatii care modifica masurile de carantina pentru persoanele care vin din afara tarii, in contextul COVID-19, scrie Agerpres.…

- Persoanele depistate cu coronavirus, dar care nu au simptome și nu au nevoie de asistența medicala, vor fi tratate doar la domiciliu, informeaza Ministerul Sanatații, citat de antena3.ro. Ultimul bilanț arata ca in ultimele 24 de ore au fost confirmate 337 de noi imbolnaviri. Bilantul deceselor este…

- Un numar de 344 de noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Romania, astfel, ca bilanțul total al imbolnavirilor urca la 4.761. Dintre acestea, 528 de persoane au fost declarate vindecate, in timp ce 209 oameni au murit. La Terapie Intensiva, in acest moment, sunt internați…

- Guvernul a pregatit o ordonanța de urgența care țintește subordonarea totala a managementului sanitar din Romania, pe de o parte, și incadrarea de rezidenți și menținerea lor in activitate pana la incheierea crizei, pe de alta parte, scrie medikatv.ro. Guvernul planuiește „prelungirea contractelor medicilor…

- Protocolul de tratament al infectiei cu virusul SARS-CoV-2 care produce boala COVID-19, emis de Ministerul Sanatatii, a fost publicat pe 24 martie in Monitorul Oficial. Conform documentului, formele fara simptome ale COVID-19 nu se trateaza, iar unele dintre formele usoare ale aceste afectiuni se trateaza…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi sustine ca medicul oncolog Lucian Miron, recent diagnosticat cu Covid-19, a mers la spital, inainte de a afla ca este infectat, deși ar fi trebuit sa stea in carantina, așa cum prevad toate regulile de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2. Medicul Lucian…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat luni, la ora 12.00, ca, in prezent, in Romania, se afla in carantina institutionalizata 27 de persoane, pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat noul coronavirus, iar alte 12.789 sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare…