- Avocatul Poporului, Renate Weber susține ca a cerut in nenumarate randuri ministerul Sanatații, Nelu Tataru, redeschiderea spitalelor: ”vorbim de un drept fundamental: dreptul la sanatate in sistemul public”. Aceasta spune ca situația nu a fost rezolvata nici pana acum, deși primele solicitari le-a…

- "Noi am cerut redeschiderea spitalelor in general pentru ca din toate datele care ne reveneau din teritoriu, rezulta ca situatia era dramatica peste tot. Pe 10 aprilie, i-am trimis prima solicitare domnului ministru (Nelu Tataru), plecand de la ordinele acelea care au fost date si care vorbeau doar…

- Avocatul Poporului i-a transmis, o recomandare ministrului Sanatatii. Renate Weber ii cere lui Nelu Tataru sa se asigure ca pacientii cu noul coronavirus isi dau acordul pentru a fi internati. De asemenea, cere sa reglementeze situatia asimptomaticilor.

- Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituționala cu privire la neclaritatea articolului 25 din Legea privind reforma in domeniul sanatații, care lasa loc ministrului Sanatații sa emita ordin pentru a institui masura carantinei, izolarii/internarii, ca prevenție anti-COVID-19. Renate Weber a declarat,…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat, miercuri, ca i-a solicitat premierului Ludovic Orban sa reanalizeze situatia privind pastrarea masurii carantinarii dupa 15 mai, pentru ca pierderile economice pentru oras sa nu fie foarte mari potrivit Agerpres. ''Am comunicat luni dupa-amiaza…

- Renate Weber a precizat ca in ultimele doua zile s-au primit sute de petitii, in care persoane in varsta isi exprima temerea in legatura cu asa-zisele planuri si declaratii ale unor oficialitati din statul roman privind indepartarea persoanelor de peste 65 de ani din familiile lor si din locuintele…