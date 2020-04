Avocatul Poporului a continuat și joi sa puna intrebari guvernului cu privire la masurile pe care le țintește in perioada de presupusa relaxare, de dupa 15 mai. In noua acțiune publicata pe site-ul instituției, Renate Weber ridica problema numarului mic de testari, a timpului indelungat pentru rezultate și cere clarificari despre planurile de prevenire a […] The post Avocatul Poporului cere ministrului Sanatații sa spuna ce planuri are dupa 15 mai appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .