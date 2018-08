Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului solicita lamuriri Brigazii Rutiere de Politie in legatura cu situatia in care s-a aflat copilul minor al soferului audiat de autoritati in cazul placutelor de inmatriculare anti-PSD. Totodata, institutia cere Brigazii Rutiere sa comunice in ce masura poate asigura, in situatii…

- Avocatul Poporului solicita lamuriri Brigazii Politiei Rutiere in legatura cu situatia in care s-a aflat copilul minor al soferului masinii cu numere anti-PSD, care a fost audiat de autoritati. "Demersul Avocatului Poporului vizeaza posibila incalcare a art. 49 din Constitutia Romaniei…

- Procurorii Parchetului Judecatoriei Sectorului 3 au admis propunerea reprezentantilor Brigazii Rutiere a Capitalei de clasare a dosarului deschis in cazul lui Razvan Stefanescu, soferul masinii inmatriculate cu numere M...PSD, astfel ca dosarul... continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News…

- Corpul de control al premierului ar trebui sa efectueze, in cazul soferului masinii cu numere preferentiale, o ancheta la institutiile implicate, iar ministrul de Interne, Carmen Dan, "trebuie sa raspunda legal si politic daca si-a folosit abuziv functia publica pentru a proteja partidul", afirma deputatul…

- Politistii vor propune clasarea dosarului care il priveste pe soferul autoturismului cu numere preferentiale inmatriculat in Suedia, a anuntat, vineri, Brigada de Politie Rutiera. „Avand in...

- Razvan Stefanescu, soferul masinii cu numar anti-PSD, a declarat, marti, la sediul Brigazii Politiei Rutiere ca va depune o plangere penala, deoarece fiul sau minor a fost pus in situatia de a asista la audierea tatalui, care a durat cateva ore.

- Politistii de la Rutiera i-au retinut, in aceasta dimineata, soferului permisul si celebrele placute de inmatriculare, despre care agentii spun ca ar fi ilegale, deoarece numarul de inmatriculare contine doar litere, nu si cifre. Autoritatile noastre le contrazic astfel pe ...