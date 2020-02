Avocatul Poporului cere informatii despre poluarea aerului in Bucuresti de la mai multe institutii, inclusiv Primaria Capitalei Avocatul Poporului (AP) solicita informatii autoritatilor competente in legatura cu poluarea aerului in Bucuresti.



Avocatul Poporului a anuntat intr-un comunicat de presa ca a deschis dosar si solicita informatii Primariei Municipiului Bucuresti, Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, Garzii Nationale de Mediu si Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor cu privire la situatia semnalata in 54 de petitii adresate de cetateni institutiei referitoare la situatia poluarii aerului la nivelul municipiului Bucuresti, insistandu-se asupra depasirilor concentratiilor maxime admise de…

