- Lucrarile de constructie la primul centru de recuperare oncologica din Romania au fost receptionate joi in localitatea Slatina-Nera, judetul Caras-Severin, spatiul clinic fiind destinat bolnavilor de cancer si leucemie aflati in stadii incipiente ale bolii, a informat Ministerul Lucrarilor Publice,…

- Ministrul Afacerilor Interne, ministrul Sanatații și ministrul Dezvoltarii au venit joi la Timișoara, pentru a se intalni cu autoritațile locale și județene. Vela și Ion Ștefan au stat la discuții cu prefectul de Timiș și cu Alin Nica, iar Nelu Tataru a mers la Spitalul „Victor Babeș”, aflat inca din…

- In lupta cu virusul, sistemul medical este impins la limita, dar apar și raze de speranța. Deschiderea spitalului modular de langa Iași a fost amanata de cateva ori, dar va deveni realitate in aceasta saptamana. Unitatea medicala este pregatita sa primeasca 150 de pacienți cu noul coronavirus. Spitalul…

- Biroul Politic Judetean al PNL Vrancea a definitivat, vineri, lista candidatilor pentru alegerile parlamentare, iar ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, ocupa prima pozitia pentru Camera Deputatilor, in timp ce medicul Raluca Gabriela Ioan este prima pe lista pentru…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca in perioada imediat urmatoare in spitale si Directiile de sanatate publica vor fi efectuate evaluari incrucisate pentru a se vedea daca exista capacitatea pentru fiecare dintre cei care lucreaza in aceste spitale sa acorde asistenta medicala. ‘In perioada…

- Deputatul PNL Dumitru Mihalescul, ales in circumscripția electorala nr. 35 Suceava, i-a solicitat ministrului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administratiei, Ion Ștefan, precizari cu privire la proiectele pentru reabilitarea monumentelor istorice, a obiectivelor aparținand patrimoniului cultural…

- Avocatul Poporului (AP) recomanda ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, sa ia cu celeritate masuri pentru suplimentarea finantarii resursei umane si a truselor de urgenta in asistenta medicala comunitara, la proxima rectificare bugetara. De asemenea, AP cere sa i se comunice modalitatea de rezolvare a…

- Semnarea contractului pentru studiul de fezabilitate s-a facut in prezenta ministrului Educatiei Nationale, Monica Anisie si a ministrului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan.