- Avocatul Poporului (AP) isi exprima ingrijorarea privind restrangerea libertatii de exprimare si solicita Grupului de Comunicare Strategica (GCS) clarificari referitoare la inchiderea mai multor site-uri. In perioada care a urmat instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, Avocatul Poporului…

- Presedintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis, a semnat, la 16 martie, un decret de urgenta care, printre alte masuri, permite Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) sa ordone anunturi de retragere a site-urilor web si a rapoartelor care contin „fake news”. Federatia…

- O parte dintre masurile care ar putea fi luate pe durata starii de urgența se refera și la mijloacele de informare in masa, fie ele publice sau private. Astfel, mass-media care propaga informații false cu privire la pandemia de coronavirus pot fi blocate, „la decizia motivata a Autoritații Naționale…

- Textul prezentat de Administratia Prezidentiala contine obligatiile ce revin Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, in cazul propagarii unor informatii false in mass-media si in mediul on-line cu privire la evolutia COVID-19 si la masurile de protectie si prevenire, …