Stiri pe aceeasi tema

- Directorul DSP Brașov, dr. Claudia Bularca, a anunțat astazi, intr-o conferința de presa, ca la Brașov, in premiera, la Maternitatea Brașov, au fost puse la dispoziție 5 paturi ATI pentru nou-nascuții infectați cu COVID 19. Reamintim ca, la nivelul intregului județ, au fost avizate 511 paturi pentru…

- Aprobarea de catre Guvern a centrelor de evaluare pentru pacienții COVID-19 cu simptome ușoare sau medii marcheaza realizarea unui obiectiv important din programul propus de PSD pentru gestionarea pandemiei. Scopul principal vizat de ministrul Sanatații Alexandru Rafila prin inființarea acestor centre…

- Noi reguli pentru intrarea in Anglia: Cum se evita intrarea in CARANTINA Noi reguli pentru intrarea in Anglia: Cum se evita intrarea in CARANTINA Persoanele vaccinate cu schema completa nu trebuie sa mai prezinte certificatul care atesta rezultatul negativ al unui test COVID-19 la intrarea in Anglia,…

- Locuitorii orașului Rașnov, care s-au vaccinat anti-COVID-19, in perioada 3 septembrie- 5 octombrie, iși pot ridica tichetele de masa primite pentru imunizare. Primaria Rașnov anunța ca persoanele care s-au vaccinat impotriva COVID – 19, in perioada 3 septembrie – 5 octombrie, pot merge la centrul de…

- Instituția Avocatului Poporului informeaza ca incepand de joi, 2 decembrie s-au reluat audiențele la sediul biroului situat in Brașov. Biroul Teritorial Brașov al institutiei Avocatul Poporului a relua programul de audiențe, la sediul situat pe B-dul Mihail Kogalniceanu, nr. 23, bl. C7, biroul 402,…

- Rașnovenii, care s-au vaccinat anti-COVID-19, in luna septembrie, iși pot ridica tichetele de masa primite pentru imunizare. Primaria Rașnov anunța ca persoanele care s-au vaccinat impotriva COVID – 19, in perioada 03 – 27 septembrie, pot merge la Centrul de vaccinare din cadrul policlinii sa-și ridice…

- Astazi, 8 noiembrie, se deschide al treilea punct mobil de imunizare impotriva COVID-19 din municipiul Brașov. Primaria Municipiului Brașov și Direcția de Sanatate Publica Brașov, cu sprijinul Coresi Shopping Resort deschid, de luni, 8 noiembrie 2021, un nou punct de vaccinare in Municipiul Brașov.…

- In aceasta dimineața, la prima ora, prefectul Mihai Catalin Vasii a vizitat centrul de vaccinare impotriva COVID-19 de la Sala Sporturilor Brașov, inainte de redeschiderea acestuia, pentru a se asigura ca nu exista nici o problema in desfașurarea procesului de vacinare. Astazi dimineața, la ora 8.00,…