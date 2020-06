Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului a sesizat CCR cu privire la legea care impoziteaza pensiile speciale adoptata de Camera Deputatilor, Renate Weber precizand ca sunt „motive multiple de neconstitutionalitate”. Avocatul Poporului a mai spus la Digi24 ca aceasta lege reprezinta o „discriminare” a celor care primesc…

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a declarat miercuri in Parlament ca daca intr-o luna de zile nu se rezolva in Parlament situația pensiilor speciale, atunci Guvernul ia in calcul OUG sau angajarea raspunderii in Parlament.Florin Roman a spus ca PNL a depus in Parlament un proiect despre…