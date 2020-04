Instituția in fruntea careia se afla Renate Weber da semnalul ca urmarește reglementarile venite dinspre Ministerul Educației, in plina criza generata de noul coronavirus. Avocatul Poporului (AP) considera ca e cazul ca dinspre forul guvernamental condus de catre Monica Anisie sa apara lamuriri in privința ordinului ce vizeaza predarea online. Mai exact, raspunsuri la o […]